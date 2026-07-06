Final Fantasy XV auf Switch 2 möglich

Square Enix hat sich nun gegenüber Aktionären zu einer eventuellen Switch-2-Umsetzung von "Final Fantasy XV" geäussert. Dabei schloss man diese zumindest nicht gänzlich aus.

So erklärte Square Enix in diesem Zusammenhang, dass eine Switch-2-Fassung von "Final Fantasy XV" durchaus möglich und eine optionale Perspektive sei. Fest zugesagt könne sie jedoch nicht werden, da es gewisse Hardwareeinschränkungen gebe, wenn das Spielerlebnis des Originals vollständig nachgebildet werden solle.

Sicher spielen hier auch die Wünsche der Community zu einem gewissen Mass eine Rolle. So galt auch jahrelang eine Switch-Version von "The Witcher 3: Wild Hunt" quasi als unmöglich, wurde dann aber nach entsprechenden Anfragen der Fans am Ende doch realisiert.

"Final Fantasy XV" erschien am 29. November 2016 für PS4 und Xbox One. Die PC-Portierung folgte am 6. März 2018.