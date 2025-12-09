Find Your Words erscheint 2026 kostenlos

Capybara Games, das Entwicklerstudio hinter "Below", "Grindstone" und "Superbrothers: Sword and Sworcery EP", hat ihr neues Projekt angekündigt: Find Your Words. Dieses kurze Abenteuer ermöglicht Spielern ein farbenfrohes Sommercamp zu erkunden und neue Wege der Kommunikation zu nutzen - ganz ohne zu sprechen.

Malerische Campingplätze voller Tiere bilden eine tolle Kulisse, um durch dort geschlossene Freundschaften eine Community aufzubauen. Während sich die üppige Welt des Spiels offenbart, sammeln die Spieler Symbole für ihren Kommunikationsordner, lernen, dass verschiedene Symbolkombinationen einzigartige Bedeutungen haben, und entdecken neue Interaktionen und Aktivitäten. Mit tieferen Freundschaften im Verlauf des Spiels offenbaren die Campingfreunde immer mehr liebenswerte Eigenschaften.

"Find Your Words" wird kostenlos erhältlich sein. Das Spiel wurde von zwei Elternteilen entwickelt, die ihre Kinder auf der Reise die eigene Stimme zu finden unterstützen.

" Wir wollten Unterschiede in der Kommunikation hervorheben und Spielern die Möglichkeit geben, eine vereinfachte Version eines gängigen AAC-Tools kennenzulernen."

Mitentwickler Jon Maur.

Durch das Erkunden der Welt und das Lösen von Problemen zelebriert dieses aufmunternde Spiel die kleinen Momente der Freude und neue zwischenmenschliche Verbindungen.

"Im Mittelpunkt des Spiels steht unsere Hoffnung, dass die Spieler ein wenig mehr über die verschiedenen Arten lernen, wie wir Menschen über die Sprache hinaus miteinander in Verbindung treten."

Mitentwickler Vic Nguyen

"Find Your Words" wurde während des Wholesome Snack Showcases angekündigt. Es wird 2026 auf Steam als kostenloses Spiel veröffentlicht mit einer optionalen Supporter Edition.