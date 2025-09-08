Über das Wochenende mehrten sich die Meldungen über Entlassungen bei Firaxis Games. Wir fassen alle diesbezüglichen Informationen für euch zusammen.

Demnach hat 2K inzwischen bestätigt, dass Mitarbeiter bei Firaxis Games ihre Stelle verloren haben. Dies geschah im Rahmen einer Neustrukturierung, um Entwicklungsprozesse stärker auf Anpassungsfähigkeit, Zusammenarbeit und Kreativität auszurichten. Der Umfang ist dabei unklar. Das offizielle Statement eines 2K-Sprechers zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Wir können bestätigen, dass es heute bei Firaxis Games zu einem Personalabbau gekommen ist, da das Studio seinen Entwicklungsprozess im Hinblick auf Anpassungsfähigkeit, Zusammenarbeit und Kreativität umstrukturiert und optimiert."

Firaxis Games wurde am 1. Mai 1996 gegründet und ist vor allem für die "Civilization"-Reihe bekannt.