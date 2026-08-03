Fire Emblem: Fortune's Weave: Direct-Ausgabe angekündigt

Nintendo hat eine separate Direct-Episode zu "Fire Emblem: Fortune's Weave" in Aussicht gestellt. Auf deren Ausstrahlung müssen wir gar nicht lange warten.

Demnach kann die Direct-Ausgabe zu "Fire Emblem: Fortune's Weave" bereits morgen ab 16 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden. Über die Dauer der Präsentation und deren Inhalt ist bisher leider noch nichts bekannt.

Das letzte Lebenszeichen von "Fire Emblem: Fortune's Weave" hatte es bei der bislang letzten regulären Direct-Episode im Juni gegeben. Damals bekamen wir einen neuen Trailer zu sehen und erfuhren den Releasetermin. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Fire Emblem: Fortune's Weave" erscheint am 17. September exklusiv für Switch 2.