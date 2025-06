Fireside Feelings erschienen

"Fireside Feelings", ein gemütliches Lagerfeuer-Erlebnis zum Reden, ist heute im Rahmen der Wholesome Direct, der jährlichen Präsentation für Spiele mit Fokus auf Mitgefühl und Gemütlichkeit, auf Steam erschienen.

"Die heutige Welt kann sich aus vielen Gründen oft überwältigend anfühlen. Es ist leicht, die Freude, das Mitgefühl und die Empathie zu vergessen, die aus tiefgründigen Gesprächen entstehen – besonders wenn unser berufliches, politisches und persönliches Leben unter ständigem Druck steht. Wir leben heute digital in Räumen, die darauf ausgelegt sind, Konflikte und Opposition zwischen Menschen zu schüren. Wir wollten etwas anderes schaffen, einen Raum, in dem Spieler durchatmen können. Einen Raum, der das Zuhören, das Einfühlen und langsame, bewusste Gespräche schätzt. Mit Fireside Feelings hoffen wir, Freude, Katharsis und Verbindung durch etwas so Einfaches – und Menschliches – wie das Teilen von Worten unter den Sternen zu inspirieren."