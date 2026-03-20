Firewall Ultra: Abschaltung angekündigt

Sony hat angekündigt, dass die Server von "Firewall Ultra" bald abgeschaltet werden. Demnach kann der Ego-Shooter nur noch bis September gespielt werden.

Konkret werden die Server von "Firewall Ultra" am 17. September abgeschaltet. Der Ego-Shooter mit Online-Fokus wird danach gar nicht mehr spielbar sein. Das Entwicklerstudio First Contact Entertainment war bereits Ende 2023 aufgelöst worden. Zuvor hatte man "Firewall Ultra" schon dem PlayStation Store entfernt.

Eine Begründung für das Ende von "Firewall Ultra" wird gleichzeitig nicht genannt. Es ist aber erfahrungsgemäss davon auszugehen, dass die Spielerzahlen langfristig schlicht zu niedrig waren.

"Firewall Ultra" erschien am 24. August 2023 für PS5 und PlayStation VR2.