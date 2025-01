The First Berserker: Khazan - Demo verfügbar

Nexon gab gerade den Start der öffentlich spielbaren Demo für "The First Berserker: Khazan" bekannt. Die Demo ist seit heute, dem 16. Januar 2025, um 16:00 Uhr bis zur offiziellen Veröffentlichung des Spiels auf PC via Steam, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X|S verfügbar.

In der Demo könnt ihr euch von den spannenden Features überzeugen, die "The First Berserker: Khazan" bietet, zum Beispiel:

Eine fesselnde Geschichte – Als in Ungnade gefallener Held gewinnen Spieler vergessene Fähigkeiten aus einem früheren Kämpferleben zurück, um Rache an denen zu üben, die sie einst verleumdeten.

Hardcore-Action und abwechslungsreiche Mechanik – Spieler stürzen sich in spannende Kämpfe, die mit der Zeit an Style und Tempo dazugewinnen, während Khazan durch den erfolgreichen Abschluss anspruchsvoller Missionen, das Besiegen furchterregender Bosse und das Sammeln mächtiger Ausrüstungsgegenständige immer mächtiger wird.

Eindrucksvolle Grafik und 3D-Cel-Animation – Durch realistisch anmutende Hintergründe und Charakterbewegungen fühlen sich Spieler, als ob sie ein düsteres Fantasy-Werk betrachten, das durch einen einzigartigen Cartoon-Stil zum Leben erweckt wird.

Aktualisierte Schwierigkeitsgrad-Einstellungen – Als brandneues Feature, das erstmals in der Demo eingeführt wird, bietet Khazan nun Schwierigkeitsgrad-Optionen, einschliesslich eines Easy Modes. Dieser ist nach dem Abschluss der ersten Mission verfügbar. Der einfachere Schwierigkeitsgrad soll das Spiel zugänglicher machen, sodass jeder die spannenden Kämpfe von Khazan gleichermassen geniessen kann.

Unterstützung von Steam Deck und neue Sprachen – Dem Spiel wurden auch neue Funktionen hinzugefügt. Mit der Veröffentlichung der Demo unterstützt das Spiel nun auch offiziell das Steam Deck. Neben den ursprünglichen zwei Sprachen, Koreanisch und Englisch, werden zwei weitere Sprachen mit Sprachausgabe angeboten: Chinesisch und Japanisch. Die Untertitel in elf Sprachen wurden ebenfalls einer linguistischen Qualitätssicherung (LQA) unterzogen, um die Qualität zu verbessern.

"The First Berserker: Khazan" erscheint am 27. März 2025 auf PC, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X|S.