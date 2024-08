The First Berserker: Khazan - Erweitertes Gameplay

Neople präsentiert erweitertes Gameplay aus ihrem kommenden Hardcore-Action-RPG "The First Berserker: Khazan". Ausserdem liefern sie weitere Hintergrundinformationen zur Geschichte des Protagonisten, der dem "Dungeon & Fighter" (DNF)-Universum entstammt. Der Release-Zeitraum des Spiels wurde ebenfalls eingegrenzt: 2025 erscheint "The First Berserker: Khazan" für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC via Steam.

Das Gameplay im brandneuen Trailer zeigt die ersten 15 Minuten von "Khazan", in denen sich die titelgebende Figur nach ihrer Flucht aus dem Exil in der eisigen Tundra in Soulslike-Manier gegen eine Vielzahl an Soldaten, Monstern und Bestien in actionreichen Kämpfen zur Wehr setzt. Der Clip endet nach einigen, in Neoples einzigartigem 3D-Cel-Animationsstil gehaltenen Zwischensequenzen, mit einer direkten Konfrontation mit dem ersten ehrfurchtgebietenden Boss des Spiels. Spieler müssen all ihre erlernten Skills im Kampf abrufen und strategisch vorgehen, um über ihren Widersacher zu triumphieren.