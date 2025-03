Frischer Trailer zu The First Berserker: Khazan

Publisher Nexon und Entwickler Neople versorgen uns mit einem neuen Trailer zu "The First Berserker: Khazan". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns knapp eine Minute lang bewegte Bilder von Vitalon aus "The First Berserker: Khazan" geboten. Die Hauptstadt des Pell Los Empire gefällt dabei mit detailliert gestalteten Gebäuden und Plätzen. Einblicke in die Story bekommen wir gleichzeitig ebenfalls.

Bei "The First Berserker: Khazan" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für die echten Fans des Genres. Wir werden darin zu Khazan, dem mächtigen General des Imperiums Pell Los, welcher den Tod besiegt hat und nun auf Rache an den Verrätern sinnt, die ihn gestürzt haben.

"The First Berserker: Khazan" erscheint am 27. März für PS5, Xbox Series X und den PC.