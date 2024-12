Gerüchte um Releasedatum von The First Berserker: Khazan

Aktuell gibt es Gerüchte um einen konkreten Releasetermin für "The First Berserker: Khazan". Wir fassen alle Fakten für euch zusammen.

So behauptet der für gewöhnlich sehr gut informierte Leaker billbil-kun, dass "The First Berserker: Khazan" am 27. März 2025 erscheint. Publisher Nexon hat sich bisher nicht offiziell dazu geäussert und spricht diesbezüglich nur von Anfang 2025. Mit etwas Glück sind wir ja vielleicht schon nach den Game Awards in der kommenden Nacht schlauer.

Bei "The First Berserker: Khazan" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für die echten Fans des Genres. Wir werden darin zu Khazan, dem mächtigen General des Imperiums Pell Los, welcher den Tod besiegt hat und nun auf Rache an den Verrätern sinnt, die ihn gestürzt haben.

"The First Berserker: Khazan" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.