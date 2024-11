Auf der G-Star 2024 hat Publisher Nexon frisches japanisches Gameplay aus "The First Berserker: Khazan" gezeigt. Dabei waren gleich zwei Videos zu sehen.

So wurde zunächst einmal gezeigt, wie der schneebedeckte Mount Heinmach in "The First Berserker: Khazan" bestiegen wird. Ausserdem war ein Bosskampf gegen Volbaino zu sehen. Das Material machte auf jeden Fall Lust auf mehr.

Bei "The First Berserker: Khazan" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für die echten Fans des Genres. Wir werden darin zu Khazan, dem mächtigen General des Imperiums Pell Los, welcher den Tod besiegt hat und nun auf Rache an den Verrätern sinnt, die ihn gestürzt haben.

"The First Berserker: Khazan" erscheint Anfang des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.