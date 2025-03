Nexon und Neople feiern heute den weltweiten Launch ihres im ikonischen Dungeon & Fighter (DNF)-Universum angesiedelten Hardcore-ARPGs, "The First Berserker: Khazan".

Ab dem 28. März gibt es zudem den Original Soundtrack zum Spiel auf Spotify, Apple Music, YouTube Music und Amazon Music für alle, die noch tiefer in die Zerstörungswut von "The First Berserker: Khazan" eintauchen wollen!