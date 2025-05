The First Berserker: Khazan: Neuer Boss-Rush-Modus

Nexon und Neople veröffentlichen heute die brandneue Ultimate Challenge für ihr Hardcore-Action-RPG "The First Berserker: Khazan". Spieler, die das Hauptspiel abgeschlossen haben, können sich nun in zwei neuen Boss-Rush-Modi – Great General’s Crucible und Berserker’s Bloodshed – erneut an Khazans gefährlichste Gegner wagen. Die Ultimate Challenge ist jetzt über eine neue Menüoption zugänglich.

Great General’s Crucible – Hier gilt es, sich durch thematisch organisierte Bosskämpfe in aufeinanderfolgenden Gruppen zu kämpfen. Jede abgeschlossene Gruppe schaltet die nächste frei. Ein Kampf mit vorgegebenen Spezifikationen (Ausrüstung, Level, Fähigkeiten etc.); beim Abschluss aller Gruppen winken Ingame-Tokens als Belohnung.

Berserker’s Bloodshed – Bei dieser ultimativen Boss-Herausforderung werden Level und Ausrüstung zurückgesetzt. Spieler können Khazan verstärken und ihre Builds individuell anpassen, um alle Hauptmissions-Bosse zu bezwingen. Als finale Belohnung winken ebenfalls Ingame-Tokens.