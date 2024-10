The First Berserker: Khazan - Neuer Trailer

Nexon und Neople haben einen neuen Boss-Trailer enthüllt, der den monströsen Viper präsentiert. Des Weiteren gab das Studio brandneue Details zur Technical Closed Beta preis wie etwa die verfügbaren Missionen, neue Waffen und vieles mehr, was die Spieler auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X ab Freitag, den 11. Oktober bis zum Sonntag, den 20. Oktober 2024 erwartet.

Der neue Trailer präsentiert das riesige, drakonische Biest namens Viper, das Khazan durch das Schloss verfolgt, nachdem er dessen Armee dezimiert hat. Am Ende stehen sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber, bevor der eigentliche Kampf entbrennt. Viper ist der Anführer der Dragonkin, die nach der Eroberung von Hismar besiegt und deutlich in ihre Schranken verwiesen wurden. Seither sinnt er auf Rache an der Menschheit.