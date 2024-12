The First Berserker: Khazan terminiert

Im Rahmen der Game Awards wurde auch ein Releasetermin für "The First Berserker: Khazan" verkündet. Dadurch bewahrheitete sich ein vorheriges Gerücht.

Demnach ist "The First Berserker: Khazan" tatsächlich ab 27. März für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlihc. Besagtes Datum war kürzlich bereits von einem renommierten Leaker genannt worden.

Bei "The First Berserker: Khazan" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel für die echten Fans des Genres. Wir werden darin zu Khazan, dem mächtigen General des Imperiums Pell Los, welcher den Tod besiegt hat und nun auf Rache an den Verrätern sinnt, die ihn gestürzt haben.