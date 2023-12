Trailer zu The First Berserker: Khazan auf den Game Awards

Dave the Diver"-Publisher Nexon arbeitet derzeit mit Entwicklerstudio Neople an einem im "Dungeon & Fighter" Universum angesiedelten Single-Player Action RPG namens "The First Berserker: Khazan". Laut Publisher können wir uns auf schnelle Action der "alten Schule" mit klassischen RPG-Elementen freuen, das Ganze wie weiter unten zu sehen in einem Anime-Kunststil. In anderen Worten können wir jede Menge Hack 'n' Slash-Kämpfe mit jeder Menge Anpassungsmöglichkeiten für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erwarten.

Über The First Berserker: Khazan

"Khazan und Ozma galten als Helden, die das Imperium Pell Los vor dem Berserkerdrachen Hismar und der Drachenlegion gerettet hatten. Doch General Khazan wird nach falschen Anschuldigungen des Hochverrats zum Ausgestossenen und ins Exil verdammt.

HALTE STAND

Überlebe die Verfolgung durch die Truppen des Imperiums, decke Verschwörungen gegen Khazan auf und überstehe die unwirtlichen Qualen des Exils.

ERINNERE DICH

Du wurdest einst als Held von Arad gefeiert, eine Legende ohne Gleichen. Erinnere dich an deine vergessenen Kampfkünste, die du nach der brutalen Folter durch deine Feinde nur noch verfeinert hast und entledige dich deiner Gegner, die deinen Ruf beschmutzen und sich gegen dich stellen.

EROBERE ZURÜCK

Suche deine Feinde, erobere alles zurück, was dir genommen wurde, übe Rache und stelle alten Ruhm und Ehre wieder her, wie du sie verdienst.

Geschichte

The First Berserker: Khazan ist ein Spiel im DNF-Universum („Dungeon Fighter Online“, in Korea bekannt als „Dungeon & Fighter“, ist eine von Nexons international bekanntesten Reihen) und erzählt die Geschichte von Ozma und Khazan. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Helden Khazan, Vorfahr aller Slayer und legendärer Schlächter des Berserkerdrachen Hismar, der die Wahrheit über seinen Untergang im Imperium aufdecken will.

Action

The First Berserker: Khazan ist ein Action-Rollenspiel für Fans des Genres. Erlebe den rasanten Hack-and-Slash-Kampfstil von DNF und mitreissende Action – Khazans aufregende Kämpfe erwarten dich.

Charakteraufbau

The First Berserker: Khazan ist ein Rollenspiel mit zahlreichen Ausrüstungsoptionen und Boni zum Anpassen auf deinem Weg durch das Spiel. Spiele als die Hauptfigur „Khazan“ und stufe nicht nur die Charakterfertigkeiten hoch, sondern kombiniere auch verschiedene Waffenarten und Rüstungseffekte für deinen eigenen Spielstil."