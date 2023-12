First Contact Entertainment schliesst

Traurige Nachricht kurz vor Heiligabend: Bei Entwickler First Contact Entertainment gehen nach fast acht Jahren die Lichter aus. Ein offizielles Statement liegt bereits vor.

Besagtes Statement liest sich folgendermassen und lässt eigentlich auch keine Fragen mehr offen:

"Nach fast acht Jahren der Zusammenarbeit mit dem erstaunlichsten Team, dem ich jemals angehören durfte, muss ich leider bekannt geben, dass wir unser Unternehmen First Contact Entertainment zum Ende des Jahres schliessen werden. Die mangelnde Unterstützung für Virtual Reality in der Branche hat schliesslich ihren Tribut gefordert. Als Entwickler von AAA-Virtual-Reality-Spielen sind wir einfach nicht in der Lage, die Kosten zu rechtfertigen, die nötig sind, um weiter zu expandieren. Wir sind ein Team von furchtlosen Innovatoren, die bereit sind, neue Technologien bis an ihre Grenzen auszureizen. Ich bin extrem stolz auf das Team und dankbar gegenüber unseren Investoren, unseren Partnern und natürlich unserer Community von engagierten und leidenschaftlichen Spielern. Es war ein wilder Ritt. Ich danke euch!"