Survival Action RPG First Dwarf bald im Early-Access spielbar

Das Survival Action RPG von Star Drifters geht am 19. Juni in den Early-Access für den PC. Auch eine Demo zum Ausprobieren kann an dieser Stelle heruntergeladen werden. Nach der Version 1.0 soll das Game zudem seinen Weg auf die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch finden.

"First Dwarf ist ein immersives Action-RPG mit Basisbau-Elementen, das in einer offenen Fantasy-Welt mit im Himmel treibenden Inseln spielt und deine Überlebens- und Erkundungsfähigkeiten auf die Probe stellt.

Den Planeten Driftland gibt es nicht mehr. Ein Krieg zwischen Magiern vierer verschiedener Rassen hat ihn in treibende Inseln zerschmettert und die Bewohner in barbarische Stämme verwandelt. Inmitten dieser Verwüstung haben die Zwerge die Oberhand. Doch nicht mehr lange – die Ressourcen gehen zur Neige und die einst so grossartige Zivilisation tut ihren letzten Atemzug. In einem verzweifelten Versuch, die Zukunft zu retten, werden gewaltige Luftschiffe zu den himmlischen Inseln geschickt, um Material zur Rettung des Zwergenreiches zu suchen.

Tru ist einer der Aufklärungsingenieure, die in einem Mech ausgesandt wurden, um neue Gebiete zu erkunden, die in den Wolken verborgen liegen, und geeignete Orte für Siedlungen zu finden. Auf seiner Mission trägt er Ressourcen zusammen, baut Basen, sammelt Mana zum Betreiben deiner mechanischen Rüstung und kämpft gegen gefährliche Bedrohungen, indem er eine Verteidigung errichtet und sich an Kämpfen beteiligt. Aber seine eigentliche Aufgabe besteht darin, die Wahrheit über die Vergangenheit seines Vaters herauszufinden und das Geheimnis zu lüften, das die Zukunft des Zwergenreiches bestimmen wird …

