Fit durch den Winter mit Fitness Boxing 3

Ab heute heisst es: Ring frei für "Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer". Ihr könnt euch ab sofort ihre Joy-Con schnappen und ein Workout absolvieren, das genau zu eurem Lebensstil passt. Dabei habt ihr die Wahl zwischen sechs verschiedenen persönlichen Trainern und könnt euch zum Rhythmus von 30 neuen Instrumentalversionen bekannter Hits bewegen, während ihr zuschlagt oder in Deckung geht. Im Nintendo eShop steht eine Demoversion bereit, die zu einem kostenlosen Probetraining einlädt.

In "Fitness Boxing 3: Your Personal" Trainer heisst es einfach nur: Einschalten und loslegen. Gleich vom Titelbildschirm aus können sich die Spieler:innen in ein Schnelles Workout stürzen, ohne dass sie sich durch irgendwelche Menüs klicken müssen. Ausserdem lässt sich ihr Trainingsprogramm ganz nach ihren eigenen Wünschen gestalten: Sie können den Schwierigkeitsgrad für die täglichen Fitnessübungen – Leicht, Standard oder Schwer – festlegen, Schwerpunkte, auf die sie sich konzentrieren möchten, wie reguläres oder dynamisches Stretching, auswählen und die Dauer und das Tempo ihres Trainings selbst bestimmen. Und im Modus Freies Training lassen sich die Übungen genau so kombinieren, wie es ihnen am besten passt.

"Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer" erscheint rechtzeitig vor Weihnachten und hilft dabei, auch während der Festtage in Bewegung zu bleiben.