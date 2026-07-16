Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer für die Switch 2

Ab sofort gibt es noch mehr Möglichkeiten, spielerisch die Fäuste fliegen zu lassen – mit "Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition". Diese ab sofort verfügbare Edition nutzt die exklusiven Funktionen von Nintendo Switch 2 und bietet neben verbesserter Leistung auch brandneue Spielmodi.

"Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition" bietet euch das Workout, das zu ihrem Lifestyle passt. Die erweiterte Bewertung berücksichtigt ihre Geschwindigkeit ebenso wie das Timing ihrer Schläge. Die neuen Booster-Workouts hingegen steigern während des Trainings kontinuierlich das Tempo, um euch angemessen zu fordern.

Verwendet ihr eine kompatible USB-C-Kamera, könnt ihr eure Bewegungen auf dem Bildschirm sehen und eure Haltung dank CameraPlay in Echtzeit anpassen. Und wer nicht allein trainieren möchte, kann via GameShare bis zu drei Freundinnen und Freunde dazu einladen, im lokalen Mehrspielermodus am Workout teilzunehmen.

Wer bereits "Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer" für Nintendo Switch besitzt, kann das Upgrade Pack erwerben, um die Nintendo Switch 2 Edition zu spielen.