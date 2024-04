Zweiter Five Nights At Freddy's-Film angekündigt

"Five Nights at Freddy's" ist nicht nur eine äusserst erfolgreiche Videospielserie, sondern seit letztem Jahr auch als Filmadaption erlebbar. Nun hat das Vertriebsunternehmen Blumhouse offiziell angekündigt, dass im kommenden Jahr ein Nachfolger des Films erscheinen wird.

In der Handlung von "Five Nights at Freddy's" verfolgen die Zuschauer und Zuschauerinnen die Ereignisse aus der Perspektive des Nachtwächters Mike Schmidt, dargestellt von Josh Hutcherson. Schmidt übernimmt zwangsweise die Position des nächtlichen Aufpassers im Freddy Fazbear's Pizza Place. Ähnlich wie in den Spielen wird Schmidt im Laufe der folgenden Nächte mit den tödlichen Figuren des Spiels konfrontiert.

Es ist bisher nicht bekannt, ob der Nachfolger der Handlung folgt oder möglicherweise ein Prequel ist. Abgesehen von einem geplanten Releasefenster im Jahr 2025 hat Blumhouse noch keine weiteren Informationen bekannt gegeben.