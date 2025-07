Flame Keeper erscheint für PlayStation 5

Während "Flame Keeper" schon eine Weile für Nintendo Switch und PC erhältlich ist, blieb ein Release für PlayStation 5 noch aus. Dies wird jetzt nachgeholt, wie Publisher Untold Tales und Entwicklerstudio Kautki Cave bekannt geben und Fans müssen sich gar nicht mal lange gedulden. So erscheint der Roguelite Action-Titel bereits am 25. Juli für Sonys Konsole:

Über Flame Keeper

"Werde zu Ignis, einem ganz besonderen Stück Kohle, das die Welt Orbis befreien soll, die von den Mächten der Dunkelheit überrollt wurde. Glücklicherweise bist du jedoch in Kampfkünsten bewandert! Lerne, wie man kämpft, verbessere deine Fertigkeiten, reise durch immer gefährlicher werdende Welten und stelle die ewige Flamme wieder her.

KÄMPFEN, ANPASSEN UND BEWAHREN

Bekämpfe deine Feinde und passe dich mit einer Vielzahl von Fertigkeiten und Angriffen wie Schlagkombos, feurigen Sprints, grossflächigen Stampfern und mächtigen Abschlusstreffern an deine Feinde an. Pass aber auf, dass du nicht zu unvorsichtig wirst, und achte auf deine Ausdauer! In „Flame Keeper“ ist jedes Biom mit einzigartigen Feinden und Hindernissen gespickt, die mit der Zeit an Schwierigkeit zunehmen. Wirf einen Blick auf dein Bestiarium, um mehr über die Stärken und Schwächen deiner Feinde herauszufinden

DEIN EIGENER SPIELSTIL

Es reicht nicht, einfach nur deine Fäuste sprechen zu lassen. Manchmal … brauchst du etwas Feuer. Verbessere Ignis wie es dir beliebt mit Fertigkeiten und passiven Fähigkeiten. Sammle Samen von besiegten Feinden, um neue Fertigkeiten zu erlernen, und schliesse Aufgaben ab, um Runen zu erhalten, die passive Fähigkeiten freischalten. Passe deine Auswahl an und erstelle dein eigenes Set!

AUF DIE GESUNDHEIT

Um die ewige Flamme wiederherstellen zu können, musst du in jeder neuen Umgebung nach ihrer Energie suchen und sie dann zurück zum Feuerlager jeder Etappe bringen. Diese Energie ist allerdings auch deine persönliche Gesundheit. Du musst sie abgegeben, um das Feuer zu schüren, aber du wirst sie auch für deine Erkundung brauchen. Finde die richtige Balance!

ERHOLE DICH IM VULPIS-DORF

Zu Beginn jedes Levels befindet sich das Vulpis-Dorf. Die Vulpis sind deine Freunde und bieten dir ihre Dienste an. Hier kannst du dich erholen, Fähigkeiten verstärken und Gebäude verbessern. Das Dorf wird mit deinem Fortschritt aufblühen und eröffnet zudem neue Gameplay-Features.."