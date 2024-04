Turbulente Zeiten bei Flaming Fowl

Bei Flaming Fowl geht es gerade ordentlich rund: So kündigte man zunächst ein neues Projekt an, gab dann dessen Verschiebung bekannt und am Ende wurde von Entlassungen gesprochen.

Jetzt aber von vorne: Das neue Projekt von Flaming Fowl hört auf den Namen "Ironmarked". Hierbei handelt es sich um ein Koop-Rollenspiel für ein bis drei Spieler. Eine Demo sollte bereits verfügbar sein.

Danach wurde bekannt, dass es finanzielle Probleme bei der Entwicklung von "Ironmarked" gibt, weswegen sich dessen Fertigstellung massiv verzögert. Aktuell ist sie sogar ganz gestoppt. Eine weitere Konsequenz daraus sind Entlassungen. Über deren genauen Umfang schweigt man sich jedoch aus.

Flaming Fowl wurde 2016 von ehemaligen Lionhead-Studios-Mitarbeitern gegründet. Dem Entwickler verdanken wir etwa "Fable Fortune" oder "Gloomhaven".