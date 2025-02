Flesh Made Fear: Erste Demo verfügbar

Indie-Entwickler Tainted Pact Games gibt bekannt, dass die erste Demo von "Flesh Made Fear" verfügbar ist. Die Kickstarter-Kampagne für den Survival-Horror-Titel wurde ebenfalls gestartet.

Besagte Kickstarter-Kampagne zu "Flesh Made Fear" läuft noch 30 Tage und hat ein Basisziel von 5.000 US-Dollar. Unterstützer können auf der zugehörigen Kickstarter-Seite mehr erfahren und dazu beitragen, den Survival-Horror-Titel am Ende zu einem echten Erlebnis zu machen. Darüber hinaus bietet das Projekt diverse Belohnungen für höhere Tiers, wie etwa Beta-Zugang, exklusive In-Game-Cameos und die Möglichkeit, selbst als Monster im Spiel aufzutauchen. Zudem gibt es verschiedene Stretch Goals, darunter weitere Monster, tiefere Hintergrundgeschichten, Sprachausgabe und Konsolenportierungen.

Bei "Flesh Made Fear" handelt es sich um eine blutgetränkte Hommage an die PSone-Ära des Survival-Horrors (inspiriert von "Resident Evil") mit komplexen Rätseln, packenden Kämpfen und einer erdrückenden Atmosphäre. "Flesh Made Fear" stammt dabei aus der Feder von Michael Cosio, einem Entwickler aus Kalifornien mit einer brennenden Leidenschaft für Horrorfilme und -spiele. Bekannt für seine packenden Indie-Horror-Titel wie etwa "Massacre at the Mirage", "Terror at Oakheart" und "Suffer the Night", liefert Cosio wieder ein unvergleichliches Horror-Erlebnis. Es ist bereits das vierte Projekt, welches in Zusammenarbeit mit Assemble Entertainment veröffentlicht wird.

"Flesh Made Fear" erscheint im vierten Quartal für den PC.