Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Tainted Pact Games haben "Flesh Made Fear" auch für PS5 in Aussicht gestellt. Auf den Release der Umsetzung müssen wir dabei gar nicht lange warten.

Demnach wird "Flesh Made Fear" schon am 25. Juni, also nächsten Donnerstag, auch für Sonys aktuellste Konsole veröffentlicht. Hierbei handelt es sich übrigens gleichzeitig um die erste Konsolenveröffentlichung von Tainted Pact Games. Weitere Portierungen, etwa für Xbox Series X oder Switch 2, sind offenbar nicht angedacht.

Ein Trailer macht uns die PS5-Version von "Flesh Made Fear" jetzt schon schmackhaft, indem er uns eineinhalb Minuten lang hauptsächlich Gameplay daraus zeigt dabei auch einige Gegner vorstellt. Vor allem Fans der früheren Teile von "Resident Evil" und "Dino Crisis" dürften sich hier sofort heimisch fühlen.

"Flesh Made Fear" wurde bereits am 31. Oktober 2025 für den PC veröffentlicht.