Der FlexStrike Wireless-Fightstick für PS5 und PC

Ab dem 6. August wird der mit PlayStation 5 und PC kompatible FlexStrike Wireless-Fightstick von Sony Interactive Entertainment weltweit erhältlich sein.

Neben der innovativen kabellosen Technologie für ultraniedrige Latenz über PlayStation Link verfügt FlexStrike über mechanische Schaltertasten und Drosseln, die ohne Werkzeug austauschbar sind. Dazu gehören Viereck-, Kreis- und Achteckdrosseln, die zusammen mit dem mitgelieferten PS Link USB-Adapter in die integrierten Staufächer des Fightsticks passen.

Mit der mitgelieferten Tragetasche kann der Fightstick mit allen Komponenten sowie dem USB-C-Kabel transportiert und dank des integrierten Akkus jederzeit überall verwendet werden.

Zudem gab Sony Interactive Entertainment auch bekannt, dass die Pulse Elevate Wireless-Lautsprecher für PlayStation 5 und PC noch in diesem Jahr erscheinen.