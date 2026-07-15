PlayStation FlexStrike Wireless Fight Stick: Start verschoben

Sony gibt bekannt, dass sich der Start des PlayStation FlexStrike Wireless Fight Stick nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte das Zubehör ab 6. August verfügbar sein.

Demnach soll der PlayStation FlexStrike Wireless Fight Stick jetzt erst zu einem späteren, noch nicht genannten Termin veröffentlicht werden. Das ist vor allem bitter für die Spieler, die sich schon darauf gefreut hatten "Marvel: Tokon: Fighting Souls" damit zu spielen, das ja am 6. August erscheint.

Als Ursache für die Verzögerung nennt Sony unerwartete Probleme in der Produktion. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um die ursprünglich geplante Qualität des Produkts am Ende auch sicherzustellen. Vorbesteller erhalten Statusinformationen auf der offiziellen Website, Kunden anderer Händler sollen sich direkt an den jeweiligen Anbieter wenden.

Der PlayStation FlexStrike Wireless Fight Stick war im Juli 2025 für PS5 und PC angekündigt worden.