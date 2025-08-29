Fling to the Finish auch für Konsole

Für PC-Spieler sollte "Fling to the Finish" ja schon länger ein Begriff sein. Jetzt geben Splitside Games und Daedalic Entertainment bekannt, dass das Koop-Rennpartyspiel bald auch für die Konsolenwelt erscheint.

Demnach ist "Fling to the Finish" schon ab 4. September auch für PS5, Xbox Series X und Switch erhältlich. Einen ausgesprochen bunten Trailer zu den Umsetzungen bekommen wir schon jetzt gezeigt. Über eventuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen ist dagegen noch nichts bekannt. Crossplay mit dem PC wird übrigens möglich sein.

Das Spielprinzip von "Fling to the Finish" ist einfach, aber gefährlich für unsere Freundschaften: Zwei Leute, ein Seil, ein Hindernisparcours voller Ventilatoren, Pömpel und Laser. Mal rettet uns die Leine, mal hängen wir uns gegenseitig auf. Ob wir uns nun gegenseitig über Abgründe katapultieren oder als Knotenmonster ins Ziel stolpern – Gelächter ist dabei stets Pflichtprogramm.

Seit dem Early Access hat "Fling to the Finish" ordentlich zugelegt denn es bietet neue Modi, mehr Charaktere, Skins, Sticker und Fähigkeiten – kurzgesagt: genug Content für die chaotischste Couch-Session seit der Erfindung des Controllers. Konsolen bekommen jetzt davon die volle 1.0-Dröhnung, abgestimmt auf fliegende Pads und Geschrei vorm Fernseher.

"Fling to the Finish" ist auf dem PC am 23. August 2021 in den Early Access gestartet.