Flint: Treasure of Oblivion: Finales Making-Of-Video

Microids und Savage Level veröffentlichten das dritte und letzte Making-of-Video zu "Flint: Treasure of Oblivion". Nachdem sie in der ersten Episode die Beweggründe und Inspirationen für das Spiel und in der zweiten Episode die Handlung erkundet haben, konzentriert sich dieses neue Video auf die Spielmechanik.

In diesem dritten Making-of werden die Herausforderungen behandelt, denen sich das Studio bei der Entwicklung authentischer Spielmechaniken stellen musste, während es dem Piraten-Universum treu blieb. Es zeigt auch, wie verschiedene Archetypen verwaltet werden, um effektive Strategien zu entwickeln. Die Kämpfe, insbesondere die 15-vs-15-Gefechte, erfordern ein präzises Management der Fähigkeiten der eigenen Mannschaft, aber vor allem ein gutes taktisches Gespür, das die Vertikalität und die Positionierung der Einheiten nutzt. Das von Brettspielen und Rollenspielen inspirierte Gameplay ist sowohl zugänglich als auch tiefgründig und bietet den Spielern eine intuitive und zugleich anspruchsvolle Erfahrung.