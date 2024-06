Flint: Treasure of Oblivion: Neues Videomaterial

Microids und Savage Level enthüllten heute ein neues Video zu "Flint: Treasure of Oblivion", dem rundenbasierten taktischen RPG, das euch in das goldene Zeitalter der Piraterie zurückversetzt.

In "Flint: Treasure of Oblivion" begebt ihr euch auf die Suche nach einem geheimnisvollen Schatz. Bei der Erkundung abwechslungsreicher Umgebungen und in taktischen, rundenbasierten Kämpfen wird jeder Zug und jeder Erfolg durch Würfeln bestimmt - inspiriert von Rollen- und Brettspielen – wodurch eine weitere Ebene an Spannung und Strategie ins Spiel kommt.

"Flint: Treasure of Oblivion" erscheint im 4. Quartal 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.