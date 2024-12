Flint: Treasure of Oblivion im Launch-Trailer

Microids und Savage Level feiern die Veröffentlichung von "Flint: Treasure of Oblivion" für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC mit einem Launch-Trailer. Dieses taktische RPG, das Erkundung, strategische Kämpfe und eine einzigartige visuelle Erzählung miteinander verbindet, wird die Spieler in eine epische Reise voller Piraten, Geheimnisse und unbezahlbarer Schätze entführen.

Ihr macht euch bereit, an der Seite von Kapitän Flint, seinem Ersten Offizier Billy Bones und der Truppe aus Veteranen der Meere auf die Suche nach einem legendären Schatz zu gehen, der Freiheit und Reichtum verspricht. Mit seiner originellen Erzählung im traditionellen Comic-Stil lädt "Flint: Treasure of Oblivion" die Spieler ein, in ein historisch inspiriertes Piratenabenteuer mit Fantasy-Elementen einzutauchen.

Unseren Test zu "Flint Treasure of Oblivion" findet ihr hier.](https://www.games.ch/flint-treasure-of-oblivi/test/review-lj1c/)