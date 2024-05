Flint: Treasures of Oblivion: Piraten-RPG erscheint 2024

Das taktische RPG "Flint: Treasure of Oblivion", angesiedelt während der Hochzeit der Piraterie im 18. Jahrhundert, gewährt im Making-Of-Video "The World of Pirates" die ersten Einblicke in die Entstehung des Spiels.

Das Video zeigt, wie tiefgehende historische Dokumentation und sorgfältige künstlerische und narrative Entscheidungen eine reichhaltige und differenzierte Welt zum Leben erwecken. Jedes Detail wurde mit Sorgfalt erschaffen, um Spielern die komplette Immersion in die faszinierende Welt der Piraten zu bieten.

"Flint: Treasure of Oblivion" bietet Abenteuer, aber auch strategische Tiefe dank der rundenbasierten Kampf-Mechaniken. Die Spieler schliessen sich Captain Flint und seiner Truppe an, um nach einem legendären Schatz zu suchen. Die originelle Geschichte entfaltet sich dabei im traditionellen Comic-Stil und lädt die Spieler ein, in ein historisch-akkurates Piratenabenteuer mit einer Prise Fantasy einzutauchen.

Das Spiel erscheint noch dieses Jahr für PC und Konsolen.