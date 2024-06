Auf der diesjährigen Xbox Games Showcase haben A44 Games und der Publisher Kepler Interactive ihr neues Souls-lite-Action-RPG, "Flintlock: The Siege of Dawn", angekündigt, das am 18. Juli weltweit für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen wird.

Wenn euch fünf Wochen zu lang sind, hat A44 Games eine Demo für PC ab dem 10. Juni angekündigt. Die Demo lässt euch den Anfang von "Flintlock" erleben und gewährt euch einen Einblick in die seit zehn Jahren belagerte Welt von Kian sowie die Möglichkeit, eure Kampffähigkeiten zu verbessern.

Die Götter sind nun frei. Nor hat sie versehentlich befreit und muss das wiedergutmachen. Mithilfe ihres mysteriösen Begleiters Enki muss sie die Götter besiegen, um die Menschheit zu retten, bevor diese die Welt übernehmen.