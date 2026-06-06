Flock Off! - Demo angekündigt

Der in Reykjavik ansässige Entwickler Bunkhouse Games hat heute eine Demo angekündigt und einen neuen Gameplay-Trailer für das kommende Koop-Action-Abenteuer "Flock Off!" im Rahmen von IGN Live enthüllt. Das Video zeigt mehr vom Gameplay, das bei der Veröffentlichung von "Flock Off!" später in diesem Jahr geboten wird, und gibt einen Einblick in die Schrecken der Highlands, die euch erwarten.

Die "Flock Off!"-Demo ist als Teil des Steam Next Fest vom 15. bis 22. Juni spielbar und lädt euch ein, euch mit einem oder drei Freunden zusammenzutun, um im 1-4-Spieler-PvE-Koop in die schottischen Highlands zu reisen und die Invasion der untoten Schafe einzudämmen. Da sowohl der Prolog als auch das Lochblight Forest-Level verfügbar sind, könnt ihr euch mit verschiedenen Waffen vertraut machen, während ihr überlebt, um Wellen von unheimlichen Schafen abzuwehren.

In "Flock Off!" werdet 1 bis 4 von euch in eine alternative Realität der schottischen Highlands versetzt, in der ein wissenschaftliches Experiment schiefgegangen ist, was zum Aufstand der untoten Zombie-Schafe führt. Herden von bösartigem (und leicht radioaktivem) Vieh durchstreifen die Landschaft, und ihr müsst euren Verstand, eure Fäuste und die Umgebung nutzen, um am Leben zu bleiben.

Alles, was nicht niet- und nagelfest ist (einschliesslich Koop-Partnern), kann als Waffe verwendet werden, um den Ansturm der untoten Tiere abzuwehren. Eine Schlafrolle, Kartoffeln und ein Regal, das wahrscheinlich zu gross ist, um es zu werfen... all das eignet sich im Notfall als Waffe und wird entscheidend sein, damit ihr nicht überrannt werdet.