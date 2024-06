Flock terminiert

Annapurna Interactive hat einen konkreten Releasetermin für "Flock" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Juli gedulden, kennen nun aber wenigstens ein definitives Datum.

So ist "Flock" ab 16. Juli für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein farbenfroher Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

Bei "Flock" handelt es sich um ein Multiplayer-Koop-Spiel, in dem wir in die Rolle von fliegenden Hirten schlüpfen, von denen jeder seine eigene Herde fliegender Kreaturen hütet. Der Titel ist eine Ode an die Freude am Fliegen und an Entdeckungen. Wir beginnen mit einer kleinen Herde von Schwebeschafen, pflegen sie und fliegen sie zu frischen, unberührten Weiden. Unterwegs entdecken wir die Geheimnisse des schicken Hochlands und seiner wilden Kreaturen.