Flotsam erscheint in Kürze

Bereits im September 2019 in den Early Access gestartet, steht "Flotsam" nun in den Startlöchern. Wie wir im Rahmen der INDIE Live Expo Awards erfuhren, erscheint das PC-Spiel am 05. Dezember 2025. Hier stellen Stray Fawn Publishing und Entwicklerstudio Pajama Llama Games in einem Trailer über Gematsu das farbenfrohe, schwimmende Städtebauspiel in Einstimmung auf den Launch vor:

Über Flotsam

BAUE DEIN SCHWIMMENDES HAUS

"Verwandle den Müll des Ozeans in Häuser, Werkstätten und farbenfrohe kleine Gärten.

Sammle treibendes Plastik und Treibholz, berge Überreste der alten Welt und recycele sie zu schwimmenden Behausungen.

Entsalze Wasser, säubere Fische und sichere deinen Unterschlupf, damit alle geschützt sind.

Verschönere deine Stadt mit Pflanzen, aufgearbeiteten Möbeln und Statuen, die deine Drifter bei Laune halten.

BEREISE DEN OZEAN MIT DEINER STADT

Stich in See, um die überflutete Welt zu erkunden, von durchnässten Ruinen bis zu vergessenen Inseln, und entdecke, was jenseits des Horizonts noch treibt.

Erkunde die überfluteten Überreste der alten Welt.

Rette gestrandete Überlebende und friedliche Tiere.

Entdecke alte Technologien wieder, um deine Stadt zu verbessern. Aber achte darauf, dass deine Drifter nicht krank werden. Die alte Welt ist verseucht!

TRIFF EINZIGARTIGE DRIFTER UND SPEZIALISTEN

Jeder deiner Drifter hat eine eigene Geschichte zu erzählen. Heuere Spezialisten an, die neue Gebäude, Quests und Entdeckungen für deine schwimmende Gemeinschaft freischalten.

Entdecke einzigartige Drifter, wie den Vogeltrainer, den Chemiker und den Elektriker.

Schalte durch ihr Fachwissen neue Technologien und Story-Quests frei.

Schliesse persönliche Handlungsstränge ab, um neue Spielmechaniken freizuschalten.

RECYCLE, FORSCHE UND ERFINDE

Entwickle sauberere, klügere Systeme, die Abfall in Fortschritt verwandeln und deine schwimmende Stadt in dieser Wohlfühl-Apokalypse am Leben erhalten.