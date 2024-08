Foamstars wird Free to Play

Square Enix gibt offiziell bekannt, dass "Foamstars" bald in Free to Play-Lager wechselt. Von diesem Zeitpunkt an wird zum Spielen keine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft mehr nötig sein.

Demnach wird "Foamstars" ab 4. Oktober, also ziemlich genau acht Monate nach seinem Release, im Free-to-Play-Format verfügbar sein. Käufer bekommen als Entschädigung das sogenannte Legacy-Gift-Set mit einigen exklusiven In-Game-Items.

In "Foamstars" stellt Schaum die kostbarste Ressource dar. Er kann vielseitig eingesetzt werden: Spieler können rutschige Oberflächen erschaffen, um schnell durch die Arena zu surfen, das Gelände umformen, um sich gegen Angriffe zu schützen oder sich einen Höhenvorteil zu sichern. Am Ende geht geht es darum, die Gegenseite einzuseifen und das Spiel zu gewinnen.

"Foamstars" ist seit 6. Februar für PS4 und PS5 erhältlich.