Foamstars: Mysterious Swing

quare Enix kündigte heute an, dass die neue Season "Mysterious Swing" des 4-gegen-4-Online-Party-Shooters "Foamstars" am 13. April 2024 starten wird. Neue und bestehende Spieler können dann einen neuen Charakter, neue Events und eine Vielfalt an kostenlosen und kostenpflichtigen kosmetischen Inhalten erleben. "Mysterious Swing" läuft vom 13. April bis zum 18. Mai.

Die Höhepunkten der neuen Season