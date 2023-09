Im Rahmen des gestrigen State of Play kündigte Square Enix eine offene Beta zu "Foamstars" an. Einen Trailer dazu hate man ebenfalls im Gepäck.

Hier erfahren wir, dass die offene Beta von "Foamstars" am 30. September um drei Uhr (ja, mitten in der Nacht) beginnt und am 2. Oktober um 8:59 Uhr endet. Die Vollversion erscheint dann Anfang 2024 für PS4 und PS5.

In "Foamstars" stellt Schaum die kostbarste Ressource dar. Er kann vielseitig eingesetzt werden: Spieler können rutschige Oberflächen erschaffen, um schnell durch die Arena zu surfen, das Gelände umformen, um sich gegen Angriffe zu schützen oder sich einen Höhenvorteil zu sichern. Am Ende geht geht es darum, die Gegenseite einzuseifen und das Spiel zu gewinnen.