Football Manager 2024: Release-Datum bekannt

Die 20. Veröffentlichung in der Geschichte der legendären Marke von Sports Interactive und SEGA stellt zudem einen wichtigen Meilenstein für das Studio und die SEGA-Familie dar, denn sie markiert das offizielle FM-Debüt in Japan.

Die brandneue Möglichkeit, Karrieren aus "Football Manager 2023", FM23-Console und FM23-Touch zu übertragen, ist nur einer der Schwerpunkte der diesjährigen Entwicklung. Viele weitere sind beeinflusst von der sich stetig weiterentwickelnden Welt des Fussballs sowie von neuen und bestehenden Partnerschaften im Bereich des Profifussballs.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Studios schliesst der heutige offizielle Ankündigungstrailer mit einer Roadmap ab, die eine Vorschau darauf gibt, wann wir welche wichtigen Features unserer kommenden Titel enthüllen. Noch im September wird es Details zu Verbesserungen der PC/Mac-Version geben, dazu gehören eine Auffrischung von Standardsituationen sowie smartere Transfers und Finanzen.

Zum FM-Aufgebot stösst in diesem Jahr auch Netflix als exklusive Heimat von "Football Manager 2024 Mobile".

"Nachdem wir bei FM23 letzten Monat den unglaublichen, rekordbrechenden Meilenstein von sechs Millionen Spielern erleben durften, bin ich stolz, heute die Veröffentlichung von Football Manager 2024 bestätigen zu dürfen."

Miles Jacobson, Studio Director von Sports Interactive

"FM 24 ist das 20. Spiel der Football Manager-Reihe und es ist ein Liebesbrief an den Fussball. Es ist die Krönung dieses Kapitels unserer Geschichte und die umfassendste Version, die wir jemals produziert haben."

Nach zwei Jahrzehnten Zugehörigkeit zur SEGA-Familie ist das gesamte Team begeistert davon, das Spiel zum ersten Mal in Japan zu veröffentlichen und in japanischer Sprache anbieten zu können. Dieses Debüt und die Tatsache, dass nun mehr als 230 Millionen Menschen in aller Welt über ihre Netflix-Mitgliedschaft Zugriff auf unsere sowieso schon beliebte Mobile-Reihe haben, erzeugen bei uns eine helle Begeisterung über das Wachstumspotenzial unserer Spielerbasis.