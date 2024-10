Football Manager 25 angekündigt

Sega und Sports Interactive kündigen den "Football Manager 25" an. Einen ersten Trailer gibt es auch zu sehen.

Der "Football Manager 25" markiert einen bedeutenden Fortschritt für die Reihe durch den Wechsel zur Unity-Engine, welcher sowohl technische als auch grafische Verbesserungen mit sich bringt. Die Benutzeroberfläche wurde dabei vollständig überarbeitet, um eine flüssigere Navigation zu ermöglichen, ohne auf Details zu verzichten. Wir können realistischere Grafiken und neue volumetrische Animationen erleben, welche aus echten Fussballspielen stammen. Ein besonderes Highlight ist das Debüt des Frauenfussballs, welcher sich nahtlos neben dem Männerfussball in das Spiel integriert.

Der "Football Manager 25" erscheint am 26. November für PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC, iOS und Android. Die Switch-Version folgt am 3. Dezember.