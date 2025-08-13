Football Manager 26 angekündigt

"Football Manager 26" verspricht, die Spieler auf eine Reise mitzunehmen, auf der sie ihre eigene Fussball-Geschichte schreiben mit der bis dato immersivsten und visuell opulentesten "Football Manager"-Erfahrung. Das Potenzial dafür, Geschichten zu schreiben, wird neu definiert, indem der Entwickler den Spielern diesen wunderbaren Sport näher ans Herz legen.

Ein erster Einblick in das überarbeitete Spieltagserlebnis durch die Linse der offiziellen Premier League-Lizenz gibt einen kleinen Vorgeschmack darauf, was nach unserem Wechsel zur Unity-Engine zu erwarten ist.