Football Manager 26 erstmals mit offiziellen Lizenzen

Sega und Sports Interactive geben bekannt, dass der "Football Manager 26" erstmals über offizielle Lizenzen verfügen wird. So wurde dafür eine mehrjährige Partnerschaft mit der FIFA abgeschlossen.

In "Football Manager 26" werden unter anderem demnach die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA, die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft sowie die FIFA Klub-Weltmeisterschaft enthalten sein. Der Titel wird mit originalen Trikots, Turnierlogos und TV-Grafiken ausgestattet sein.

Die Integration offizieller FIFA-Inhalte beginnt mit "Football Manager 26" und wird in den nächsten Jahren um weitere Wettbewerbe ergänzt. Parallel dazu wird Sports Interactive ein neues Modul für internationales Management einführen, welches in einem geplanten Inhaltsupdate im kommenden Jahr erscheint. Besagtes Update gilt für sämtliche Versionen des Spiels, darunter "Football Manager 26", die Konsolenfassungen und die Touch-Edition.

Die Entwickler kündigten zudem an, dass sämtliche 48 Teilnehmermannschaften der Weltmeisterschaft 2026 im Spiel mit Original-Trikots und authentischer Präsentation vertreten sein werden.

"Football Manager 26" erscheint am 4. November für PS5, Xbox One, Xbox Series X, iOS, Android und den PC. Die Switch-Umsetzung folgt genau einen Monat später, also am 4. Dezember.