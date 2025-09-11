Football Manager 26 hat einen Releasetermin

Publisher Sega und Entwickler Sports Interactive haben einen konkreten Releasetermin für den "Football Manager 26" verkündet. Ein neues Video zu der Simulation hatte man zudem auch parat.

Demnach erscheint der "Football Manager 26" am 4. November für PS5, Xbox One, Xbox Series X, iOS, Android und den PC. Lediglich Switch-Besitzer müssen sich einen Monat länger gedulden, denn ihre Konsole wird erst am 4. Dezember mit dem Titel versorgt.

Begleitend wird uns ein neues Video zum "Football Manager 26" gezeigt. Darin demonstriert man uns in erster Linie fast vier Minuten lang das rundum verbesserte User Interface. Erklärende Worte der Entwickler gibt es dabei obendrauf.

Der "Football Manager 26" war im August angekündigt worden.