Football Manager 26 im Launch-Trailer

Zeit für Manager weltweit, das Spiel zu drehen – mit Football Manager 26, jetzt live und plattformübergreifend spielbar.

Als neueste Veröffentlichung der Kultreihe von Sports Interactive und SEGA hält FM26 eine ganze Bandbreite neuer Aufwertungen für Fans bereit, die ihr Fussballschicksal selbst gestalten wollen. In FM26 richtet sich der Fussball nach dir. Dieser Spielgeist steht im Zentrum des FM26-Veröffentlichungstrailers: Ihr müsst nicht auf magische Momente im Fussball warten, sondern beeinflussen sie selbst und schreibt Geschichten, die noch lange nach Abpfiff im Gedächtnis bleiben.

"FM26 Touch" für Nintendo Switch vervollständigt die Aufstellung dieser Saison, wenn es am 4. Dezember digital erscheint.