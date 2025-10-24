Schon jetzt "Football Manager 26" spielen

Nachdem Fans der beliebten Simulations-Reihe "Football Manager" im vergangenen Jahr in die Röhre schauen mussten, dürfen sich diese auf eine wesentlich umfangreichere Version mit "Football Manager 26" freuen. Wer das Spiel vorbestellt hat, darf sich schon jetzt mit seinem Lieblingsverein ins Getümmel werfen.

Obwohl das Spiel bereits am 4. November im Handel erscheint,. hat sich Entwickler Sports Interactive dazu entschieden schon jetzt den Titel via Early Access all denjenigen zur Verfügung zu stellen, die das Spiel vorbestellt haben.

Entsprechend haben die Spieler und Spielerinnen die Möglichkeit, schon jetzt eine Kampagne mit ihrem Lieblingsverein offline oder online zu beginnen. Der "Football Manager 26" kommt dabei mit zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen daher, hat aber vor allem ein grosses Update zu bieten: die Implementierung zahlreicher Frauen-Ligen.Entsprechend können sich die Spieler entscheiden, ob sie die Herren- oder Damenmannschaft eines Vereins übernehmen wollen, insofern dieser eine entsprechende Abteilung vorzuweisen hat.