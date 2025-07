Per sofort dürft ihr euch in "For Honor" über eine neue Heldin freuen: Virtuosa gehört zur Fraktion der Zugvögel und versteht sich in der Kunst des Fechtens und ist Meisterin der Klinge.

Auf Konsolen läuft aktuell bis Donnerstag, den 30. Juli, eine Free Week, in der sich das Spiel kostenlos spielen lässt.

"For Honor" ist erhältlich für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.