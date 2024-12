For Honor: Year 8 Season 4: Das Schlangenschwert

Heute startet die neue Season in "For Honor". In dieser dürft ihr euch über einen neuen Helden-Skin für Zhanhu freuen sowie auf die Rückkehr des traditionellen Winter-Modus Ice Brawlers als Teil des Feiertagsevents, das am 19. Dezember beginnt. In "Das Schlangenschwert" von Year 8 Season 4 unterbreitet der ehrgeizige Wu Lin-Herrscher General Zhi Astrea, der Anführerin der Horkos-Armee, ein Bündnisangebot und bietet ihr das Sternenfall-Schwert an, um ihre Allianz zu besiegeln.

Ice Brawlers ist ein wiederkehrendes Throwback-Event, bei dem zwei Teams aus jeweils zwei Spielenden auf der Oberfläche eines zugefrorenen Sees kämpfen, die ständig einbricht. Der Tod erwartet sie, sollten sie durch das Eis fallen. Ice Brawlers wird für eine begrenzte Zeit vom 19. Dezember bis zum 8. Januar verfügbar sein.

Während dieser Zeit könnt ihr an einem kostenlosen Event-Pass teilnehmen und ein neues Kampf-Outfit, einen Stimmungseffekt und ein Ornament verdienen.