For The King 2 auch für Konsole

Curve Games hat Konsolenportierungen von "For The King 2" in Aussicht gestellt. Bis zu deren Release dauert es auch gar nicht mehr lange.

So ist "For The King 2" schon ab übermorgen auch für PS5, Xbox One und Xbox Series X verfügbar. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal über eine Minute lang mit bewegten Bildern auf die Umsetzungen ein.

"For The King 2" wurde von Klassikern des rundenbasierten Genres inspiriert und fügt der allseits beliebten Kampfmechanik mehr taktische Tiefe hinzu, etwa mit dem neuen Kampfraster, auf dem Bewegung und Position für uns und unsere Gegner entsprechende Boni und Nachteile bedeuten. Nicht nur Fans dieser Spielegattung sollten somit auf ihre Kosten kommen.

"For The King 2" wurde bereits am 2. November 2023 für den PC veröffentlicht.