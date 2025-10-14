Forestrike erhält November-Termin

Publisher Devolver Digital und Entwickler Skeleton Crew Studio haben einen Erscheinungstermin für "Forestrike" verkündet. Demnach ist es im November soweit.

Konkret ist "Forestrike" ab 17. November für Switch und den PC erhältlich. Weitere Fassungen des strategischen Kung-Fu-Titels, etwa für PS5 oder Xbox Series X, sind offenbar aktuell nicht angedacht.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Gameplay Overview Trailer zu "Forestrike" begleitet. Darin erfahren wir fast drei Minuten lang in bewegten Bildern, was spielerisch von dem Titel zu erwarten ist. Erklärende Kommentare der Macher gibt es dabei obendrauf.

"Forestrike" war bereits im Juli 2024 angekündigt worden.